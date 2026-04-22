El BEI i la Generalitat signen un préstec de 300 milions per a la línia L8 d'FGC

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i la Generalitat han signat un préstec de 300 milions d'euros per finançar les obres de prolongació de la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), informen en un comunicat conjunt aquest dimecres.
Els treballs permetran unir les dues línies d'FGC que passen per Barcelona amb la prolongació de la línia Llobregat-Anoia des de la parada de Plaça Espanya fins a la de Gràcia, amb la construcció de dues estacions --Hospital Clínic i Francesc Macià-- i l'ampliació de la de Gràcia.
Els treballs tenen un pressupost total de 412 milions d'euros i, en un primer moment, es va explicar que entraria en funcionament el 2029, tot i que el Govern ha apuntat que ho pot fer el 2030.
Actualment, s'estan duent a terme els treballs previs a la instal·lació de la tuneladora, a més dels pous de les noves estacions i una galeria per traslladar les terres des del nou túnel fins al parc Joan Miró.
El préstec compta amb un termini màxim de 30 anys, inclosos 6 de carència, i un període d'amortització opcional, semestral o anual.