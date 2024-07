Begoña Gómez tornarà a accedir als jutjats de la plaça Castilla pel garatge

Com en la citació del 5 de juliol, la jutgessa adopta la mesura per prevenir incidents de seguretat



MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada degana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autoritzat que Begoña Gómez, dona del president del Govern central, accedeixi aquest divendres als jutjats de la plaça Castilla pel garatge de l'edifici per motius de seguretat.

Com en la citació del 5 de juliol, la jutgessa adopta aquesta mesura per "garantir tant la seguretat de la senyora Gómez com la dels altres concurrents i el normal funcionament dels jutjats" i "prevenir incidents que posin en risc la integritat física de la investigada".

Del Barco respon així a la petició de la directora del Departament de Seguretat de Presidència del Govern central, que va al·legar que "concorren unes circumstàncies idèntiques" a les del passat 5 de juliol. I precisa que l'autorització per entrar pel garatge dels jutjats es limita exclusivament a Gómez, no al seu lletrat, que "hi haurà d'accedir per l'accés general".