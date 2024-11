Begoña Gómez s'acull al dret a no declarar en la comissió d'investigació de l'Assemblea de Madrid sobre la UCM

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha acollit aquest dimecres al dret a no declarar durant la seva intervenció en la comissió d'investigació oberta a l'Assemblea de Madrid per aclarir si hi va haver tracte de favor amb ella a la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

La dona del president del Govern central ha estat la primera persona a comparèixer en la comissió impulsada al juny pel PP per "netejar el nom" de la UCM arran de les notícies que es publicaven en premsa sobre les càtedres de Gómez i els seus màsters en aquest centre públic.

En la seva primera intervenció a la sala Caserón de San Bernardo de l'Assemblea davant la comissió d'investigació, amb gran expectació mediàtica i un centenar de mitjans acreditats, la dona del cap de l'executiu, que ha estat acompanyada del seu advocat, Antonio Camacho, ha explicat que s'acollia al dret a no respondre, atès que el procés està judicialitzat.

"Més aviat que tard la veritat posarà les coses al seu lloc", ha etzibat Gómez després de carregar contra les "notícies falses" i remarcar que ella ha bastit una "vida professional" amb "molt esforç i amb plena dedicació com una més com fan milions de dones".