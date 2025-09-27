Begoña Gómez no acudeix a la cita perquè Peinado li comuniqui que si hi ha judici per malversació serà un jurat

Els altres dos investigats, l'assessora de Moncloa i el delegat del Govern central a Madrid, tampoc s'han presentat davant del jutge
MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -
La dona del president del Govern espanyol, Begoña Gómez, no ha acudit a la cita davant del jutge Juan Carlos Peinado perquè li informés que si anava a judici per presumpta malversació en el nomenament de la seva assessora, serà jutjada per un jurat popular, és a dir, per ciutadans i no per un tribunal compost per jutges.
El titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid va citar per a aquest dissabte a les 18.00 hores a totes les defenses i acusacions per complir amb aquest tràmit legal en el marc de la peça separada en la qual investiga si es va produir un desviament de diners públics en la designació de la treballadora de Moncloa i si aquesta va exercir funcions privades per a la dona del cap de l'Executiu.
La incògnita de si l'esposa de Pedro Sánchez acudiria personalment al jutjat, perquè no estava clar que hagués de fer-ho, s'ha mantingut fins a l'últim moment i finalment ha optat per estar representada pel seu lletrat, l'exministre socialista Antonio Camacho.
Els altres dos investigats en aquesta peça separada són l'assessora de Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, i el delegat del Govern central a Madrid, Francisco Martín Aguirre. Els dos estaven citats al seu torn per comparèixer aquest dissabte davant del jutge, però han optat també per no acudir personalment i enviar solament als seus lletrats.
LA DEFENSA S'EMPARA EN UNA CIRCULAR DE LA FISCALIA
Fonts governamentals consultades per Europa Press han indicat que les defenses s'han emparat en una circular de la Fiscalia del 29 de desembre de 1995 sobre el procés davant del tribunal del jurat, que fixa que la presència dels investigats a la compareixença prevista a l'article 25 de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat "no és indispensable".
Aquesta circular sosté que en aquest tipus de compareixences només es concreten els termes de la imputació i és suficient amb que acudeixi la defensa de l'investigat perquè "no es practiquen diligències d'instrucció i per tant, tampoc la declaració de l'imputat".
Segons fixa la llei, en la compareixença el jutge escolta a la Fiscalia i a la resta d'acusacions --en aquest cas, l'acusació popular dirigida per Hazte Oír--, "els qui concretaran la imputació". Després serà el torn de les defenses, que podran reclamar l'arxiu. Totes les parts "podran sol·licitar les diligències d'investigació que estimin oportunes".
En aquest cas, la vista té lloc sis mesos després que Peinado obrís aquesta peça separada per indagar en la contractació d'Álvarez. Al maig va acordar investigar a Martín Aguirre per malversació i, en aquest moment, va descartar atribuir aquest delicte a Gómez i a Álvarez, encara que finalment va fixar la seva imputació el 18 d'agost.