Begoña Gómez no acudeix a la cita perquè Peinado li comuniqui que si hi ha judici per malversació serà un jurat

MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
La dona del president del Govern espanyol, Begoña Gómez, no acudirà a la cita davant del jutge Juan Carlos Peinado perquè li comuniqui que si acaba jutjada per malversació ho farà un jurat popular, segons han informat a Europa Press fonts governamentals.
El titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid va citar per a aquest dissabte a les 18.00 hores a totes les parts per complir amb aquest tràmit legal.
La incògnita de si acudiria personalment, perquè no estava clar que hagués de fer-ho, s'ha mantingut fins a l'últim moment i finalment ha optat per estar representada pel seu lletrat, l'exministre socialista Antonio Camacho.
Els altres dos investigats en aquesta peça separada per la contractació de l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, que són aquesta última i el delegat del Govern espanyol Francisco Martín, també estan citats per a aquest dissabte.
No obstant això, les mateixes fonts indiquen que el delegat del Govern central tampoc acudirà i el representarà el seu advocat.