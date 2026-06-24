Begoña Gómez lliura el passaport al jutjat per decisió del jutge Peinado

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
Begoña Gómez, l'esposa del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lliurat el seu passaport aquest dimecres en els jutjats de la plaça Castella de Madrid, després que ho decidís el jutge Juan Carlos Peinado com a mesura cautelar de cara a l'eventual judici amb jurat contra ella.
Fonts jurídiques han informat a Europa Press que Gómez, acompanyada del seu advocat, Antonio Camacho, ha lliurat el seu document pocs minuts després de les 18 hores.
Com altres vegades, ha entrat en els jutjats pel garatge després de demanar-ho el Departament de Seguretat de Moncloa, en considerar la jutgessa degana de Madrid, María Jesús del Barco, que hi ha "possible risc per a la integritat física" de la dona del president.
El lletrat d'ella va interposar un recurs de queixa contra la decisió acordada per Peinado sobre ella i la seva assessora Cristina Álvarez en la interlocutòria en què les va enviar a judici amb jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
Així ho va acordar el jutge després que en l'audiència preliminar de la setmana passada als jutjats de la plaça Castella les acusacions populars liderades per Hazte Oír ho reclamessin.
La defensa de Gómez va demanar que el tribunal superior anul·li tant la retirada del passaport com les altres dues mesures cautelars acordades per Peinado sobre ella i la seva assessora: prohibició de sortir d'Espanya i signatures quinzenals en seu judicial.