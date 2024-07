Begoña Gómez declara aquest divendres com investigada per presumpte tràfic d'influències i corrupció

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà aquest divendres des de les 10.00 hores davant del jutge instructor Juan Carlos Peinado, qui la investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

Aquesta citació ha estat objecte de diversos recursos per part de la defensa de Gómez, dirigida per l'exministre Antonio Camacho, i per part de la Fiscalia.

Tots dos entenien que, després de la decisió de la Fiscalia Europea de quedar-se amb la part de la causa relativa a adjudicacions de Red.es a una societat de l'empresari Juan Carlos Barrabés --que comptava amb cartes de recomanació de Gómez--, el jutge havia d'especificar què fets mantenien viva la investigació.

Peinado, en una interlocutòria signada aquesta mateixa setmana, responia a aquests dubtes assenyalant que investiga "tots els actes, conductes i comportaments" duts a terme per Begoña Gómez "des que el seu espòs és el president del Govern que es contenen en la denúncia inicial" presentada pel sindicat Manos Limpias, en relació amb els seus presumptes vincles amb Barrabés i els contractes amb aquest que no han quedat en mans de la Fiscalia Europea.

El jutge no donava més detall d'aquests contractes als quals al·ludia en la seva interlocutòria, però sumava a més que també s'havien de tenir en compte els fets inclosos en la querella que va presentar amb posterioritat 'Hazte Oír' --encara que tampoc els detallava--.

A més, Peinado indicava en la seva última interlocutòria que no tenia obligació d'informar a la defensa abans de prendre-li declaració com investigada.

Aquest divendres, Begoña Gómez podrà acollir-se al seu dret a no declarar, contestar només a les preguntes del seu lletrat o respondre al jutge i a la resta de parts del procediment; és a dir, Fiscalia i l'acusació popular que dirigeix Vox en representació també de Mano Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa

El jutge ha accedit al fet que totes les acusacions populars estiguin presents en l'interrogatori, però ha insistit que Vox serà l'única que podrà prendre la paraula.

Està previst que després de la declaració de Gómez, comparegui com a testimoni el rector de la Universitat Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a les 13.00 hores.

MANOS LIMPIAS ASSENYALA ELS CONTRACTES AMB BARRABÉS

Passi el que passi, sobre la taula del jutge pot haver-hi fins a tres escrits que girin entorn de la figura i possibles activitats de l'esposa de Pedro Sánchez: la denúncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír --que va comptar amb una ampliació-- i una tercera querella de Vox que, de moment, es desconeix si per repartiment ha caigut en un altre jutjat diferent al seu.

En la denúncia que va provocar l'obertura de la causa, Manos Limpias, el sindicat dirigit per Miguel Bernad, s'acusava a Gómez d'actuar "prevalent-se del seu estatus personal" com a esposa del president del Govern: "Ha vingut recomanant o avalant per carta de recomanació amb la seva signatura a empresaris que es presentaven a licitacions públiques".

Des del sindicat asseguraven que un dels empresaris "beneficiats per aquestes recomanacions o avals" de Gómez és Barrabés, i que al mateix se li haurien adjudicat licitacions públiques per valor de 10 milions d'euros. "Aquest empresari a més va muntar el Màster de Transformació Social Competitiva de la denunciada", sostenia la denúncia, que afegia que la càtedra de Begoña Gómez va fitxar a més com a professor associat a aquest empresari.

D'altra banda, apuntava que Víctor d'Aldama, qui està investigat per l'Audiència Nacional com a presumpte conseguidor del 'cas Koldo', era el contacte de Begoña Gómez en Globalia i va guanyar 6,67 milions abans que es negociés "el rescat (...) de la companyia".

A això sumava que Air Europa "va pactar pagar 40.000 euros a l'any a l'Àfrica Center de la denunciada" i que l'acord de Globalia i l'Institut d'empresa incloïa el lliurament de 15.000 euros a l'any en vols de primera classe per a Begoña Gómez i el seu equip.

HAZTE OPÍR APUNTA Als "VINCLES" AMB GLOBALIA

El 29 de maig, al mateix temps que l'Audiència Provincial de Madrid avalava la investigació del jutge --si bé fitava que s'havia de centrar en els contractes públics amb els quals es va fer Barrabés--, la plataforma Hazte Oír presentava una nova querella contra Gómez.

L'associació atribueix a l'esposa del president un presumpte delicte de tràfic d'influències en assegurar que "les empreses que d'alguna manera han tingut relació o vincle" amb Gómez des que Sánchez va ser nomenat president del Govern "han millorat la seva facturació, alguna gairebé en un 4.000%".

Hazte Oír subratlla que Gómez "ha comparegut en diferents fòrums i esdeveniments empresarials, en ocasions junt amb alts càrrecs del Govern", i ha "realitzat viatges oficials en acompanyament del seu espòs, a llocs en els quals ella tenia els seus propis interessos laborals/professionals/comercials".

En el seu escrit, l'associació posa el focus en un "contracte d'adjudicació directa concedit pel Govern de Sánchez a Inmark Europa, de la qual és accionista Begoña Gómez". Destaca també la "relació" de la investigada amb el Grup Globalia i els rescats de l'Executiu a diverses empreses del Grup. I afegeix "les reunions" en les quals "es presenta com a esposa del president".

Així mateix, Hazte Oír denúncia que la Universitat Complutense de Madrid "va contractar el desenvolupament d'una web per captar dades de potencials clients sota la marca Transforma TSC",de la qual Gómez és administradora única, segons la querella.

VOX POSA EL FOCUS EL PROGRAMARI PATENTAT QUAN ESTAVA EN LA UCM

Vox, per la seva banda, va presentar una querella contra Gómez per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb el programari que va patentar en el marc del màster de la Universitat Complutense de Madrid que codirigia.

La formació sosté que Gómez "prevalent-se del seu estatus personal d'esposa del president del Govern i de la seva condició privilegiada en la UCM (...) hauria desenvolupat un programari per a empreses a través de recursos de naturalesa pública; quan les empreses Telefònica, Google i Indra, aquesta última participada en un 28% per la SEPI, van declinar la continuació del projecto programari de la querellada".

Assenyala a més que l'esposa del president del Govern, després d'aconseguir el corresponent registre de la patent, "va utilitzar el canal de contractació de la UCM per aconseguir el finançament restant per a la finalització de dita aplicativa".

Vox considera que "existeixen proves" que acrediten "la dubtosa adequació a la legalitat de la creació i desenvolupament de la càtedra analitzada" i "la utilització d'aquesta càtedra per a finalitats espúries pròpies i personals".

El partit assegura que des de la càtedra, "i per tant amb fons públics", es "ha fet profit dels contactes, visibilitat i intervencions des d'un àmbit institucional com la Universitat Complutense per facilitar de forma subrepticia l'activitat empresarial, encoberta i pròpia de la societat de la querellada".