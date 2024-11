Begoña Gómez avisa al jutge que no acudirà a la citació del dia 18 perquè estarà al G-20 al Brasil

Afegeix que ja coneix la querella de Hazte Oír sobre apropiació indeguda i per tant no fa falta que la torni a citar

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, ha presentat aquest dilluns un escrit en el qual informa al jutge instructor que no podrà assistir a la citació del 18 de novembre atès que estarà de visita oficial al Brasil per assistir al cim del G-20.

En l'escrit, al que ha tingut accés Europa Press, li detalla al jutge titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que si bé el passat 5 de novembre li va notificar aquesta citació per donar-li en persona la querella que va presentar Hazte Oír per presumpta apropiació indeguda del programari de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i intrusisme, no podrà ser en aquesta ocasió.

I això perquè el president de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, li ha cursat una invitació per assistir al cim --amb una missiva de la primera dama brasilera, Janja Lula da Silva-- i des de Presidència de Govern ja s'ha confirmat la seva presència.

Amb tot, i a l'efecte de facilitar la labor de Peinado, l'informa que ja té "perfecte coneixement de la citada querella" atès que se li ha donat trasllat tant d'aquest document com de l'admissió per part del jutjat.

Per això, li explica que no és necessària una nova citació per donar-li aquesta querella, i li recorda que "cap norma imposa que la notificació de la querella sigui personal". "Aquesta part estima que el seu dret de defensa està salvaguardat", apunta.

LA INVITACIÓ I LA RESPOSTA

L'escrit va acompanyat tant per la invitació de Janja Lula da Silva com per la resposta des de Presidència amb la signatura de Begoña Gómez.

En la seva missiva que va arribar al Ministeri d'Afers exteriors espanyol el passat 22 d'octubre, Janja Lula da Silva li explica que tindrà seient a la sala plenària, sala reservada per als cònjuges i espai per a reunions bilaterals.

La resposta de Begoña Gómez agraeix la invitació a aquesta "valuosa oportunitat per abordar desafiaments" i per "fomentar el diàleg entre nacions". Així, confirma la seva assistència i assenyala que espera amb interès les activitats que es duran a terme.

L'AMPLIACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

Cal recordar que Peinado investigava a Gómez pels delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, i que el passat 29 d'octubre va ampliar aquesta investigació en indagar en la querella que va presentar Hazte Oír per presumpta apropiació indeguda del programari de la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

Peinado feia aquest pas després que es donés a conèixer que l'Audiència Provincial de Madrid havia conclòs que ell --com a instructor del denominat 'cas Begoña Gómez'-- és el competent per investigar la querella relativa al 'programari'.

Va ser el juny passat quan el Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid va dictar una interlocutòria en el qual enviava la querella de Hazte Oír al Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid. La Fiscalia es va oposar al fet que l'assumpte quedés en mans del jutge Peinado, però el jutge Juan Ramón Reig va insistir en la seva postura i va confirmar la seva decisió d'inhibir-se.

Disconforme amb la resolució, el Ministeri Públic va elevar l'assumpte davant de l'Audiència Provincial, que finalment va desestimar el seu recurs d'apel·lació. En una interlocutòria, al que va tenir accés Europa Press, els magistrats van fixar que Peinado és el competent per investigar si l'esposa del president del Govern es va apropiar de forma indeguda d'un 'programari' de la Complutense.

La Secció Tercera va explicar que en el jutjat de Peinado "s'han practicat diligències destinades a investigar els fets relatius al Màster en Transformació Social Competitiva, vinculat a la UCM, del que era codirectora Begoña Gómez". Els magistrats van entendre que hi havia "conexidad", atès que va anar precisament per a aquest màster pel qual s'havia desenvolupat gratuïtament el 'programari'.