Begoña Gómez arriba a les 10.18 hores al jutjat per declarar com a investigada

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha arribat aquest divendres a les 10.18 hores al jutjat on compareixerà davant el jutge instructor Juan Carlos Peinado, qui la investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

Tal com havia fixat la jutgessa degana de Madrid, Gómez ha entrat pel garatge de l'edifici, des d'on s'ha dirigit a la sisena planta atès que allà se situa el jutjat d'instrucció 41. Els passadissos d'aquesta planta han comptat amb seguretat addicional a l'habitual i només s'ha permès la presència de quatre agències de notícies.

La Policia Nacional ha desplegat aquest divendres un operatiu de seguretat als jutjats de la plaça Castilla per la declaració. Així, gairebé una desena de furgons s'han situat des de les 7.30 hores als voltants de l'edifici per esperar l'arribada de Gómez.

La premsa hi ha estat present des de primera hora, amb càmeres i micròfons, en una zona tallada a la meitat del passeig de la Castellana -- no a la vorera dels jutjats, com passa sovint en altres declaracions--. A més a més, una trentena de persones convocades per Hazte Oír s'han concentrat davant les portes dels jutjats, però la Policia Nacional els ha situat a l'altre costat de la Castellana.