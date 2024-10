BComú donarà suport a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals de Collboni

Janet Sanz alerta que tenen "un segon paquet de compromisos"

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

BComú donarà suport a l'aprovació inicial de la proposta d'ordenances fiscals 2025 del govern de Jaume Collboni, que se sotmetran a votació dimecres en la Comissió d'Economia i Hisenda.

Ho ha anunciat aquest dimarts en unes declaracions als periodistes la portaveu del grup municipal, Janet Sanz, que ha dit que facilitaran la tramitació inicial de les ordenances perquè tenen uns "primers compromisos que s'han d'acabar d'especificar i complir".

El govern de Collboni es va comprometre amb BComú a crear un grup de treball per acordar abans d'acabar l'any una aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), congelar les tarifes del transport públic el 2025 i estudiar polítiques per reduir les terminals de creuers de curta estada.

Sanz ha assegurat que, ara per ara, el govern municipal ha recollit i incorporat les seves propostes, per la qual cosa espera que fins al desembre es comencin a "concretar".

"UN SEGON PAQUET DE COMPROMISOS"

No obstant això, ha alertat que tenen "un segon paquet de compromisos", entre els quals hi ha augmentar l'impost sobre béns immobles (IBI) als hotels de luxe a l'1,3%, (la proposta d'ordenances fiscals 2025 de Collboni situa l'increment en l'1,08%), duplicar el preu de l'entrada del Park Güell i reformar l'ordenança de terrasses.

A més a més, els Comuns també reclamen pacificar els carrers de Sants-Creu Coberta, Sicília i el passeig Maragall; acabar la superilla de l'Eixample; impulsar una funerària pública i una òptica municipal, i que els menjadors escolars siguin de franc.

Per aquest motiu, Sanz ha explicat que els Comuns presentaran al·legacions a les ordenances "en aquesta direcció quan s'iniciï el moment específic administratiu".

ORDENANCES I PRESSUPOSTOS

Per la portaveu, les ordenances fiscals i els pressupostos "van lligats l'un amb l'altre", per la qual cosa ha assegurat que els estan negociant de manera conjunta amb el govern de Collboni.

En preguntar-li per la possibilitat que Collboni no s'hagi compromès amb les reclamacions dels Comuns al desembre, Sanz ha assenyalat que "queda molt camí per fer, queden molts compromisos per complir, per concretar", per la qual cosa han de veure durant aquestes setmanes com avancen i en funció d'això, ha dit, decidiran els vots.

Sanz ha afirmat que al govern municipal "li ha costat concretar moltes d'aquestes propostes", i ha assegurat textualment que el PSC tenia al calaix una proposta per aprovar una modificació urbanística per limitar els lloguers de temporada i no ho va fer.

"Nosaltres forçarem aquelles coses que no volen fer però que tenen a veure amb els problemes de la ciutadania, que no pot accedir a un habitatge assequible", ha insistit.