BComú demana al govern de Collboni "respectar" el projecte de Colau sobre la ronda de Sant Antoni

Valls defensa els ajustos en l'obra i assegura que no s'han fet "canvis substancials"



BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú en l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha demanat al govern liderat per Jaume Collboni (PSC) "respectar" el projecte de la reforma de la ronda de Sant Antoni (impulsat en l'anterior mandat d'Ada Colau), després que els socialistes hagin permès circular als vehicles privats dels veïns.

Ho ha dit a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme d'aquest dimarts durant la presentació d'una proposició perquè el govern respecti el projecte acordat, que s'ha aprovat amb els vots a favor de BComú i ERC, l'abstenció del PSC i Junts, i el vot en contra de PP i Vox.

Amb aquesta iniciativa, els Comuns demanen que es permeti "un espai lliure de vehicles privats, pacificat i segur", i que es defineixi un calendari per a comissions de seguiment per consensuar amb els veïns aspectes pendents.

Sanz ha demanat al govern "recapacitar" i desfer els ajustos que han incorporat a l'obra, i l'ha acusat de gestionar a cop de trucada de lobbies, ha dit textualment, sense dialogar amb els veïns.

"NO HI HA CANVIS SUBSTANCIALS"

El regidor del districte de l'Eixample i tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha defensat que el govern municipal no ha modificat el projecte, sinó ajustos en l'obra: "No hi ha canvis substancials".

Respecte a la circulació de vehicles, ha afirmat que hi ha comerços que necessiten ser proveïts i que a la zona viuen famílies que necessiten poder accedir amb taxi o amb el seu vehicle, o de familiars, per les seves circumstàncies personals.

"No tenim previst que passin cotxes. Ara: un taxi pot portar a un veí que té la cama trencada? D'acord. Doncs això és el que estem intentant fer", ha explicat.

Ha exposat uns altres dels ajustos previstos, com que el paviment no serà de granit, sinó d'asfalt, i que l'execució a la plaça Dubte s'ha avançat a la fase 1 (inicialment estava prevista fer-la en la fase 2, però ja ha començat).

LA "DEMAGÒGIA" DE PSC I BCOMÚ

La regidora de Junts Francina Vila ha criticat la proposició de BComú, que creu que neix de la "demagògia" dels antics socis de govern (Comuns i PSC), i ha dit que s'abstenen en el seu vot per responsabilitat i pels veïns, perquè pugui acabar la reforma.

Per ERC, la regidora Rosa Suriñach creu que els canvis són poc substancials, "però sí hi ha canvis que tenen un impacte fort en el el resultat de l'obra i de l'ús social", per la qual cosa ha votat a favor.

El portaveu del PP, Juan Milián, ha reiterat el seu posicionament en contra del projecte dels Comuns, que creu que incompleix les normes urbanístiques, i el líder de Vox, Gonzalo d'Or, ho ha titllat d'"un despropòsit més de les polítiques dels Comuns".