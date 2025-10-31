BComú demana a Collboni polítiques d'habitatge valentes: "Estem farts de les seves preses de pèl"

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona Lucía Martín ha reclamat al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que aposti per polítiques d'habitatge que siguin valentes: "Estem molt farts de les seves preses de pèl", ha assenyalat.
Així s'ha expressat durant el debat d'una proposició del PSC transaccionada amb ERC, que finalment ha estat rebutjada, per instar el Govern central a presentar una proposta per gravar de manera diferent les compres d'habitatge d'extracomunitaris no residents a Espanya, com va proposar el president, Pedro Sánchez, abans de l'estiu.
Martín ha qualificat la proposta del govern de Collboni de brindis al sol, en les seves paraules, i ha lamentat el 'modus operandi' del Partit Socialista en matèria d'habitatge: "Fins i tot tenen un mem per quan venen la moto a la gent amb grans anuncis sobre polítiques d'habitatge que al final queden en res, el 'you have been PSOEd", ha ironitzat.
Per la seva banda, el tinent d'alcalde d'Economia, Turisme i Habitatge, Jordi Valls, ha demanat als Comuns que reconeguin que "algun encert" també han pogut fer els socialistes a l'hora de combatre aquesta crisi.
"Si no, estem tot el dia fent-nos recriminacions entre nosaltres, que crec que no ajuda davant els posicionaments de la dreta", ha argumentat Valls, que ha defensat la proposta del president Sánchez de combatre les compres d'habitatge com a inversió.