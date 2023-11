BComú celebra la regulació dels pisos turístics i demana posar-los "al servei dels veïns"

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del grup municipal de BComú, Janet Sanz, ha celebrat la nova regulació dels pisos turístics per part de la Generalitat i ha demanat en un comunicat aquest dimarts posar-los "al servei dels veïns a un preu assequible".

La formació ha reivindicat que "neix del grup municipal de BComú i la van proposar els mateixos comuns al Parlament el passat mes de maig per garantir el dret a l'habitatge i que les llicències no siguin per a tota la vida".

"Hauria de permetre als ajuntaments racionalitzar els pisos turístics a les àrees tensionades", i a Barcelona suposaria reduir el nombre de pisos turístics, ha assegurat.