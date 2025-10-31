El BCE rebaixa els requisits de capital de Banc Sabadell per al 2026

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El Banc Central Europeu (BCE) ha informat Banc Sabadell dels requeriments mínims prudencials de capital per al 2026, que es redueixen lleugerament respecte al 2025, segons ha informat l'entitat bancària a través d'un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
Aquests requisits, que haurà de complir a partir de l'1 de gener del 2026, són a nivell consolidat i són resultants del procés de revisió i avaluació supervisora (SREP, per les seves sigles en anglès).
El requeriment a nivell consolidat exigeix al Sabadell mantenir la ràtio mínima de CET1 'phased-in' en el 8,85% (respecte al 8,95% anterior) i una ràtio de capital total 'phased-in' mínima del 13,27% (des del 13,44% anterior).
Aquestes ràtios inclouen el requeriment mínim de Pilar 1 (8,00%, del qual el CET1 suposa el 4,50%), el requeriment de Pilar 2, que s'ha vist reduït en 15 punts bàsics (2,10%, del qual el CET1 suposa l'1,18%), el marge de conservació de capital (2,50%), el requeriment derivat de la seva consideració com "una altra entitat d'importància sistèmica" (0,25%) i el marge anticíclic (0,42%), vinculat principalment a les exposicions al Regne Unit.
El juny del 2025, la ràtio de capital CET1 'phased-in' del Sabadell se situava en el 13,62% i la ràtio de capital total 'phased-in' en el 19,38%, la qual cosa suposa un excés de capital sobre el nou nivell d'MDA en 477 punts bàsics.