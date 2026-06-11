El BCE puja els tipus d'interès en 25 punts bàsics

MADRID 11 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous incrementar els tipus d'interès en 0,25 punts percentuals, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) pujarà al 2,25%, la de les operacions de refinançament (MRO) al 2,40% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) al 2,65%.
"La guerra a Orient Pròxim està generant pressions inflacionistes i la decisió d'augmentar els tipus d'interès és adequada en els diferents escenaris que analitzen la possible evolució de la pertorbació i el seu impacte en les perspectives a mitjà termini per a la zona de l'euro", ha explicat la institució.
La pujada del preu del diner a la zona euro, la primera escomesa pel BCE des de setembre deL 2023, havia estat àmpliament descomptada pels mercats després que la taxa d'inflació al maig escalés al 3,2%, la qual cosa suposa el major augment del cost de la vida a la regió en gairebé tres anys.
Amb la decisió d'aquest dijous, el Consell de Govern ha assegurat que continua estant en una bona posició per navegar la incertesa causada per la guerra, subratllant que realitzarà un atent seguiment de la situació i aplicarà un enfocament depenent de les dades, en el qual les decisions s'adopten en cada reunió, per determinar l'orientació apropiada de la política monetària.