El BCE opta per una nova retallada de 25 punts bàsics i deixa els tipus en el 3,25%

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i abaixar en 25 punts bàsics els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) quedarà en el 3,25%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 3,40% i la de la facilitat de préstec (MLF) en el 3,65%.

Tal com donaven per descomptat els analistes consultats per Europa Press, el BCE ha continuat amb el seu cicle de flexibilització monetària després de la baixada del setembre, quan es va decantar per retallar els tipus en idèntica proporció.

"La decisió d'abaixar els tipus d'interès aplicable a la facilitat de dipòsit, tipus d'interès mitjançant el qual el Consell de Govern guia l'orientació de la política monetària, es basa en la seva avaluació actualitzada de les perspectives d'inflació, la dinàmica de la inflació subjacent i la intensitat de la transmissió de la política monetària", ha argumentat el BCE.

"La informació més recent sobre la inflació mostra que el procés de desinflació continua conforme al previst. Les perspectives d'inflació també es veuen afectades per les recents sorpreses a la baixa en els indicadors de l'activitat econòmica", ha afegit.