El BCE manté tipus davant de la incertesa per l'impacte del conflicte a Pròxim Orient

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous mantenir sense canvis els tipus d'interès davant de la incertesa sobre l'impacte en la inflació del conflicte a Pròxim Orient, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.
"La guerra a Orient Pròxim ha creat riscos a l'alça per a la inflació i a la baixa per al creixement econòmic, que fan que les perspectives siguin molt més incertes", destaca el BCE en el seu comunicat.
D'aquesta manera, tal com donaven per descomptat els mercats, el BCE ha optat per seguir a l'espera després de detenir al juny de 2025 el cicle de flexibilització, que va retallar el preu del diner en 200 punts bàsics mitjançant vuit ajustos a la baixa, els últims set de forma consecutiva.
La taxa d'inflació interanual de l'eurozona es va situar el passat mes de febrer, abans de l'atac a l'Iran per parts dels Estats Units i Israel, en l'1,9%, accelerant-se dues dècimes respecte de la dada de l'1,7% de gener de 2026.