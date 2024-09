El BCE dona el vistiplau a l'OPA del BBVA a Banc Sabadell

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El Banc Central Europeu (BCE) ha notificat al BBVA la seva decisió de no oposició a la presa de control de Banc Sabadell com a resultat de l'oferta pública d'adquisició (OPA) que ha plantejat, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La no oposició per part de Frankfurt era un de les fites que havia d'assolir el BBVA per poder executar l'OPA. Aquesta mateixa setmana també va rebre el vistiplau dels reguladors britànics per al control indirecte de TSB, que és filial del Sabadell.

"Hem rebut el vistiplau del Banc Central Europeu a la nostra oferta als accionistes de Banc Sabadell. És una fita molt rellevant que subratlla, a més, la solidesa i la solvència d'aquest projecte", ha indicat el president del BBVA, Carlos Torres, en un comunicat.

"La unió de Banc Sabadell i el BBVA crea una entitat més forta i rendible, que tindrà una capacitat addicional de concessió de crèdit a famílies i empreses de 5.000 milions d'euros a l'any. Esperem rebre la resta d'autoritzacions segons el calendari previst i avançar en el projecte més atractiu de la banca europea", ha prosseguit Torres.

La 'llum verda' del BCE era quelcom esperat pel mercat, ja que l'examen se centra en criteris de solvència i prudencials. En concret, el banc central ha examinat si el projecte presentat pel BBVA tindrà els nivells de capital i liquiditat adequats i si els podrà mantenir al llarg del temps. També ha examinat el model de governança i la capacitat per generar beneficis.

Teòricament, amb l'aprovació del BCE, la CNMV ja podria aprovar l'OPA i permetre al BBVA que obri el període d'acceptació, que es podria estendre de 15 a 70 dies. No obstant això, el procediment habitual a la pràctica és que l'aprovació de la CNMV sobre l'OPA no es produeixi abans del dictamen de la CNMC sobre la fusió.

En tot cas, si l'aprovació de la CNMV arriba abans, el banc pot obrir el període d'acceptació sense la necessitat de comptar amb el vistiplau de la CNMC, però l'organisme que presideix Cani Fernández condiciona l'eficàcia de l'operació, ja que la intenció del BBVA és adquirir el 100% del Sabadell i fusionar les dues entitats.