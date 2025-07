El BCE compleix el guió i manté els tipus en el 2% després de retallar-los set vegades consecutives

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i mantenir sense canvis els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.

Tal com donaven per descomptat els analistes consultats per Europa Press, el BCE ha aturat el seu cicle de flexibilització després de retallar el preu dels diners en 200 punts bàsics mitjançant vuit ajustos a la baixa, els últims set de forma consecutiva.

"La inflació se situa actualment en l'objectiu del 2% a mitjà termini. La informació més recent recolza, en línies generals, l'anterior valoració del Consell de Govern sobre les perspectives d'inflació. Les pressions inflacionistes internes han continuat relaxant-se i els salaris estan creixent més lentament", ha explicat l'institut emissor.

"Gràcies en part a les anteriors baixades dels tipus d'interès [...], l'economia, en conjunt, ha demostrat fins ara capacitat de resistència en un entorn internacional difícil. Al mateix temps, l'entorn continua sent excepcionalment incert, a causa de, especialment, les disputes comercials", ha abundat.

La taxa d'inflació de l'eurozona es va situar al juny en el 2% interanual, una dècima més que la pujada del mes anterior, mentre que, en el conjunt de la Unió Europea, l'increment va ser del 2,3%, una desena més també.