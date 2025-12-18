El BCE compleix amb l'esperat pels mercats i manté els tipus per quarta vegada en el 2%

Sebastian Gollnow/dpa - Arxiu
MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i mantenir de nou sense canvis els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.
Tal com donaven per fet els mercats, el BCE ha optat per seguir a l'espera després d'haver detingut al juny el cicle de flexibilització que va retallar el preu del diner en 200 punts bàsics mitjançant vuit ajustos a la baixa, els últims set de forma consecutiva.
"El Consell de Govern ha decidit avui mantenir sense variació els tres tipus d'interès oficials del BCE. La seva avaluació actualitzada segueix confirmant que la inflació hauria d'estabilitzar-se en l'objectiu del 2% a mig termini", ha explicat l'institut emissor.