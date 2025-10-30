El BCE compleix amb l'esperat pels mercats i manté els tipus de nou en el 2%

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i mantenir de nou sense canvis els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF), en el 2,40%.
Tal com donaven per descomptat els mercats, el BCE ha optat per seguir a l'espera després d'haver detingut al juny el cicle de flexibilització que va retallar el preu dels diners en 200 punts bàsics mitjançant vuit ajustos a la baixa, els últims set de forma consecutiva.
"El Consell de Govern ha decidit avui mantenir sense variació els tres tipus d'interès oficials del BCE. La inflació continua en nivells propers a l'objectiu del 2% a mig termini i l'avaluació pel Consell de Govern de les perspectives d'inflació pràcticament no ha variat. L'economia ha seguit creixent malgrat el difícil entorn internacional", ha explicat l'institut emissor.