El BCE compleix amb l'esperat pels mercats i manté els tipus d'interès per cinquena vegada en el 2%

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i mantenir de nou sense canvis els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.
Tal com donaven per descomptat els mercats, el BCE ha optat per seguir a l'espera després de detenir al juny del 2025 el cicle de flexibilització, que va retallar el preu del diner en 200 punts bàsics mitjançant vuit ajustos a la baixa, els últims set de forma consecutiva.
"El Consell de Govern ha decidit avui mantenir sense variació els tres tipus d'interès oficials del BCE. La seva avaluació actualitzada torna a confirmar que la inflació hauria d'estabilitzar-se en el nostre objectiu del 2% a mitjà termini", ha explicat l'institut emissor.
DADES D'INFLACIÓ
La taxa d'inflació de l'eurozona es va situar al gener en l'1,7% interanual, tres dècimes per sota de la dada del 2% registrat al desembre, la qual cosa va representar la menor pujada del cost de la vida des del setembre del 2024.
En descomptar l'impacte de l'energia, la inflació es va reduir una dècima, fins al 2,3%. D'excloure's, a més, el cost dels queviures, alcohol i tabac, la subjacent es va moderar una dècima, al 2,3% també.
Entre els països de la UE, els majors augments van correspondre a Eslovàquia (4,2%), Croàcia (3,6%) i Grècia i Lituània (2,8%). Per contra, les menors pujades es van observar a França (0,4%), Finlàndia i Itàlia (1%) i Bèlgica (1,4%).