El BCE compleix amb l'esperat pels mercats i manté els tipus en el 2%

MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i mantenir sense canvis els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) seguirà en el 2%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,15% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) en el 2,40%.
Tal com donaven per descomptat els mercats, el BCE ha optat per esperar després d'haver detingut al juliol el cicle de flexibilització que va retallar el preu del diner en 200 punts bàsics mitjançant vuit ajustos a la baixa, els últims set de forma consecutiva.
"El Consell de Govern ha decidit avui mantenir sense variació els tres tipus d'interès oficials del BCE. La inflació se situa actualment entorn de l'objectiu del 2% a mitjà termini i la valoració [...] sobre les perspectives d'inflació es manté pràcticament sense canvis", ha explicat l'institut emissor.
DADES D'INFLACIÓ
La taxa d'inflació de l'eurozona es va situar al juliol en el 2% interanual, idèntica pujada a la del mes anterior, mentre que, en el conjunt de la Unió Europea, l'increment va ser del 2,4%, una desena més.
L'evolució dels preus a l'àrea de la moneda comuna va ser reflex de l'abaratiment del 2,4% en el cost de l'energia enfront de la reculada del 2,6% de juny. Els aliments frescos es van encarir un 5,4%, vuit desenes més.
En descomptar l'impacte de l'energia, la taxa d'inflació es va mantenir estable en el 2,5%, encara que, d'excloure's, a més, el cost dels queviures, alcohol i tabac, la subjacent va repetir al juliol amb un 2,3%.
Entre els països de la UE, els majors augments van correspondre a Romania (6,6%), Estònia (5,6%) i Eslovàquia (4,6%). Per contra, les menors pujades es van observar a Xipre (0,1%), França (0,9%) i Irlanda (1,6%). En el cas d'Espanya, la inflació harmonitzada va ser del 2,7%, set desenes per sobre de la mitjana de la zona euro.