El BCE compleix amb l'esperat i manté sense canvis els tipus d'interès

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir sense canvis els tipus d'interès, de tal manera que la taxa de dipòsit (DFR) continuarà al 2,25%, la de les operacions de refinançament (MRO) al 2,40% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) al 2,65%, després de la pujada de 25 punts bàsics ja escomesa en la passada cita de la institució.
"Les perspectives per als preus de l'energia, si bé són molt volàtils, se situen actualment prop de l'escenari base de les projeccions del personal de l'Eurosistema de juny i molt per sobre dels nivells registrats abans del conflicte a Orient Mitjà. La incertesa persisteix i encara no s'ha manifestat tot l'impacte inflacionari de la crisi energètica", resa el comunicat emès pel banc central.
La taxa d'inflació de la zona euro es va moderar en el mes de juny en quatre dècimes fins al 2,8% enfront del 3,2% corresponent al mes de maig, encara que les noves tensions a Pròxim Orient eleven la pressió sobre els preus, amb el Brent fregant la barrera dels 100 dòlars aquest dijous.