El BCE compleix amb les expectatives del mercat i baixa els tipus d'interès en 25 punts bàsics

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i baixar en 25 punts bàsics els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR, per les seves sigles en anglès) quedarà en el 3,50%.

Els tipus d'interès aplicables a les operacions principals de finançament (MRO) i a la facilitat marginal de crèdit (MLF) disminuiran fins al 3,65% i el 3,90%, respectivament. Aquests canvis tindran efecte a partir del 18 de setembre de 2024.

En conseqüència, el diferencial entre la taxa de dipòsit i la de MRO serà de 15 punts bàsics i el mantingut amb la de MLF serà d'una cambra de punt.

D'aquesta manera, tal com donaven per descomptat els analistes consultats per Europa Press, el BCE ha reprès el seu cicle de flexibilització monetària després d'haver-lo pausat en la seva reunió del juliol, quan es va decantar per mantenir el preu dels diners.

"Sobre la base de l'avaluació actualitzada del Consell de Govern de les perspectives d'inflació, la dinàmica de la inflació subjacent i la intensitat de la transmissió de la política monetària, resulta apropiat ara fer un pas més en la moderació del grau de restricció de la política monetària", ha motivat el BCE.

Aquests canvis inclouen la modificació tècnica anunciada al març pel BCE i que fan efecte el pròxim 18 de setembre. D'aquesta manera, la taxa de dipòsit s'ha convertit 'de facto' en el tipus de referència en determinar l'interès que les entitats financeres reben, o paguen de ser negatiu, per mantenir els seus dipòsits en el BCE.

Anteriorment, la taxa de refinançament era una variable de major pes a l'hora d'informar sobre les decisions de política monetària del BCE. No obstant això, aquesta ha perdut rellevància amb el temps per l'excés de liquiditat en el sistema financer, fruit del major accés dels bancs als fons del BCE, la qual cosa s'ha traduït que les entitats fessin més ús dels dipòsits.

L'objectiu últim de l'ajust seria alinear els tipus d'interès a curt termini del mercat monetari amb les decisions del Consell de Govern, així com retirar la liquiditat sobrant del sistema amb la finalitat de que no interfereixi en la correcta transmissió de la política monetària.