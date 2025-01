El BCE compleix amb les expectatives del mercat i baixa els tipus en 25 punts bàsics

MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous complir amb el guió i baixar en 25 punts bàsics els tipus d'interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) quedarà en el 2,75%, la de referència per a les seves operacions principals de refinançament (MRO), en el 2,90%; i la de la facilitat de préstec (MLF), en el 3,15%.

Tal com donaven per descomptat els analistes consultats per Europa Press, el BCE ha continuat amb el seu cicle de flexibilització després de la baixada de desembre, quan es va decantar per retallar els tipus en idèntica proporció.

La taxa d'inflació de la zona euro es va situar al desembre en el 2,4% interanual, dues dècimes més que la pujada del mes anterior i el major alça interanual des del passat mes de juliol, segons l'oficina estadística comunitària, Eurostat.