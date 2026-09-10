El BCE apuja els tipus al 2,5% davant l'amenaça de la inflació, en el segon increment d'aquest any

Florian Wiegand/dpa - Arxiu
MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha optat aquest dijous per apujar els tipus d'interès en 25 punts bàsics, de tal manera que la taxa de dipòsit (DFR) pujarà al 2,5%, la de les operacions de refinançament (MRO) fins al 2,65% i la de la facilitat marginal de préstec (MLF) fins al 2,90%, una decisió ja descomptada pels mercats, mentre que les pressions inflacionistes continuen alertant l'entitat europea.
Es tracta de la segona pujada de la taxa de referència d'aquest any després de l'escomesa al juny, que va ser la primera executada per la institució des del setembre del 2023.
"El Consell de Govern ha decidit apujar els tres tipus d'interès oficials del BCE en 25 punts bàsics. El conflicte al Pròxim Orient continua generant pressions inflacionistes i es preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre de l'objectiu durant un període perllongat", ha destacat la institució.
El BCE ha apostat per un nou enduriment monetari després que la inflació de l'eurozona se situés en el 3,3% a l'agost, respecte al 2,9% registrat al juliol, i malgrat que la taxa subjacent es moderarà una dècima, fins al 2,1%; mentrestant la guerra a l'Iran continua empitjorant i el preu del Brent depassa els 100 dòlars per barril.