BBVA xifra en 300 milions l'estalvi de personal que podria obtenir per l'OPA sobre Sabadell

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha donat aquest dimecres alguns detalls més sobre els estalvis de costos que preveu obtenir de l'OPA de caràcter hostil que ha anunciat sobre Banc Sabadell, incloent-hi un estalvi de 300 milions d'euros en personal.

Aquesta xifra es troba dins de la presentació de resultats del primer semestre que el banc ha remès avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Dels 850 milions d'euros en estalvis de costos que va anunciar al maig, quan va explicar l'operació que volia realitzar, ara ha concretat que 300 milions provindrien d'estalvis de personal, 450 milions d'euros serien en estalvis administratius i de tecnologia i 100 milions en estalvis financers.

A més, creu que l'operació comportarà el tancament de 300 sucursals bancàries de les 870 que ha identificat que estan localitzades a menys de 500 metres.

Segons els seus càlculs, l'increment del benefici per acció per als accionistes de Sabadell serà del 27% en 2026, basant-se en el consens de mercat i considerant una execució del 100% del programa de recompra d'accions de Sabadell, que l'entitat catalana va deixar en suspens al maig per l'anunci de l'OPA.

En el mateix document, explica que el procés "avança de manera positiva", en línia amb el calendari que va donar a conèixer el 9 de maig, moment de l'anunci de l'OPA, i que ha rebut l'aprovació de les autoritats de competència dels Estats Units, França, Portugal i el Marroc. A més, ha procedit ja a la presentació de la documentació davant de la SEC, el supervisor financer dels EUA.

El passat 30 d'abril, BBVA confirmava, després d'una filtració, la seva intenció de fusionar-se amb Banc Sabadell, una proposta que va ser rebutjada pel consell d'administració. Davant d'aquesta decisió, BBVA va decidir traslladar la mateixa oferta als accionistes de Sabadell en forma d'OPA hostil, amb el mateix bescanvi proposat als consellers de Sabadell d'una acció de nova emissió de BBVA per 4,83 de Sabadell.