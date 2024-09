BBVA vol reforçar Barcelona com a 'hub' d'empreses innovadores a través de la fusió amb Sabadell

La factura de la fusió entre totes dues entitats s'elevaria de 1.450 a 1.800 milions d'euros



MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

BBVA vol reforçar el paper de Barcelona com a 'hub' europeu d'empreses innovadores a través de l'OPA i fusió amb Banc Sabadell, segons es detalla en el fullet de l'operació que va remetre a finals de juliol a la SEC, el supervisor dels mercats financers dels EUA.

Aquest és un dels punts que s'inclouen dins del pla estratègic que BBVA està dissenyant per posar en funcionament un cop es completi l'oferta, on també s'inclou la intenció de mantenir dos centres operatius, la seu de Sabadell a Sant Cugat del Vallés (Barcelona) i la de BBVA a Madrid.

Sobre la intenció de reforçar el paper de Barcelona com a 'hub' d'innovació, l'entitat liderada per Carlos Torres assenyala que tots dos bancs compten amb negocis especialitzats a assessorar i donar suport financer a empreses de nova creació que tenen un "gran component" innovadador, és a dir, a start-ups, en totes les fases de creixement. Així, BBVA compta amb la seva unitat Spark, mentre que en el cas de Sabadell, el negoci és conegut com a BStartup.

Per això, BBVA defensa que vol "reforçar" el paper de Barcelona com a 'hub' europeu d'empreses innovadores mitjançant la combinació de les dues iniciatives. Això incrementaria la presència en aquesta ciutat, incloent-hi també la promoció d'esdeveniments com '4YFN', que se celebra en el marc del Mobile World Congress, o 'BBVA Spark Summit'.

En el mateix apartat del document sobre l'OPA, que no està aprovat i està sent objectiu de revisió per part de la SEC, BBVA defensa la seva intenció de mantenir la vinculació i el compromís amb les regions d'Espanya, especialment amb Catalunya i la Comunitat Valenciana, on Sabadell té més presència. De fet, assenyala la seva idea d'utilitzar la marca de Sabadell, juntament amb la de BBVA en aquells territoris o negocis en els quals hi pugui haver un interès comercial "rellevant".

També vol mantenir el model de gestió de riscos de Sabadell en el negoci de pimes, incloent-hi les línies de circulant per a totes aquestes empreses durant almenys 12 mesos, excepte en aquells casos en què hi hagi deterioracions financeres.

OCUPACIÓ

Pel que fa als plans que té el banc sobre l'ocupació en totes dues entitats, BBVA ha declarat davant la SEC la seva intenció de "preservar" el millor talent i la cultura dels dos bancs. No obstant això, preveu fer un ajust de plantilles, per la qual cosa durà a terme una "avaluació estratègica i objectiva" del negoci, d'activitats, llocs de treball i condicions laborals un cop es produeixi l'OPA.

L'objectiu serà evitar "duplicitats innecessàries" de funcions laborals, millorar l'eficiència operativa i optimitzar els recursos corporatius.

Així, es crearia un comitè d'integració amb representants de totes dues entitats que s'encarregarà de dissenyar el millor procés d'integració possible amb l'objectiu de "maximitzar" el talent de tots dos bancs. A més, en cas de produir-se l'operació, BBVA iniciaria un procés de consultes amb els sindicats a fi de minimitzar l'impacte de l'ajust, prioritzant, "en la mesura del possible", les sortides voluntàries i les recol·locacions.

Durant aquest període de consultes, BBVA iniciaria negociacions per alinear les polítiques de recursos humans de les dues entitats, la qual cosa podria implicar canvis en les condicions laborals de treballadors i directius de Sabadell.

AUGMENT DELS COSTOS PREVISTOS

Tal com ja ha anat anunciant BBVA des que va fer l'oferta al maig, les sinergies de costos que espera aconseguir amb aquesta operació rondaria els 850 milions d'euros a Espanya i Mèxic. Les sinergies de despeses operatives seria de 750 milions d'euros (450 milions per despeses administratives i de tecnologia i 300 milions per estalvis en personal). Els 100 milions restants serien estalvis en costos de finançament.

L'entitat preveu més eficiència en els seus serveis centrals d'Espanya i Mèxic, mentre que al Regne Unit no estima cap estalvi de costos. També ha inclòs la previsió de tancar 300 oficines a Espanya, la qual cosa suposaria menys del 10% de la xarxa combinada de sucursals a Espanya, i que la implementació de les sinergies operatives trigaria uns tres anys --se'n materialitzaria el 25% el primer any--.

Per aconseguir aquestes sinergies, BBVA estima uns costos totals de reestructuració d'uns 1.450 milions d'euros bruts. No obstant això, davant la SEC ha reconegut uns 350 milions d'euros més per l'amortització de despeses tecnològiques. En concret, explica que el cost augmentarà uns 70 milions d'euros l'any per aquest concepte durant un període de cinc anys, de tal manera que la factura de l'operació s'elevaria almenys als 1.800 milions d'euros.

COTITZACIÓ DE SABADELL

D'altra banda, BBVA ha reconegut que, en cas de tirar endavant l'OPA, però no consumar-se la fusió, no presentarà una oferta d'exclusió per treure de negociació les accions de Sabadell durant almenys 12 mesos des que es tanqui l'OPA.

No obstant això, defensa que aquest tipus de fusions després de la presa de control d'una empresa és habitual en operacions com l'oferta de bescanvi i creu que no hauria d'existir cap motiu pel qual la fusió no es pogués produir. "A més, no hi ha cap operació anterior en la qual no s'hagi aprovat una fusió d'aquest tipus", afegeix, abans d'afirmar que, en conseqüència, l'escenari sense fusió és "molt remot".

VISTIPLAU DEL BANC D'ESPANYA

D'altra banda, i segons ha informat Expansió, el Banc d'Espanya ja hauria elevat informe favorable a l'OPA al Banc Central Europeu (BCE), pas previ perquè el supervisor europeu emeti l'autorització de l'operació.

Cal recordar que tots dos organismes es limiten a revisar la solvència i la sostenibilitat del model de negoci del banc fusionat, sense tenir en compte altres qüestions, com la de la concentració bancària, que està sent revisada per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).

L'autorització del BCE és necessària perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) emeti l'autorització del fullet de l'OPA i permeti a BBVA obrir el període d'acceptació de l'operació.

PAYCOMET

Finalment, segons ha avançat també Expansió i es recull en el fullet publicat en la SEC, el Banc d'Espanya ha donat el vistiplau a la presa de control per part de BBVA de Paycomet, la plataforma de pagaments de Sabadell, i que actualment està en un procés de venda. Es tracta d'una de les autoritzacions que BBVA havia sol·licitat per llançar l'OPA i la posterior fusió sobre el banc català.

Concretament, Sabadell va anunciar el 2023 la intenció de vendre a Nexi el 80% de Paycomet, una operació que li reportaria al principi uns 280 milions d'euros. La intenció de l'entitat catalana és mantenir el 20% durant almenys tres anys per, posteriorment, obrir-se la possibilitat d'una opció de venda que elevaria l'import a 350 milions d'euros.

La idea que tenia Sabadell era tancar aquesta operació en el segon trimestre del present exercici, si bé l'anunci de l'OPA per part de BBVA va trastocar aquests plans. En la presentació dels resultats del primer semestre, el conseller delegat de Sabadell, César González-Bueno, ja va anunciar el canvi de plans en moure el tancament de l'operació al 2025, malgrat que ja comptava amb totes les autoritzacions.

En aquell moment, el principal executiu de Sabadell va explicar que el retard no tindrà un impacte negatiu sobre el capital del banc el 2024 i que la transacció no s'està tenint en compte en cap de les previsions de beneficis o de rendibilitat per al 2024 i el 2025.

A més, va descartar que en l'acord hi hagi una clàusula per ruptura de l'acord i que el compromís entre totes dues firmes es manté, malgrat l'OPA.