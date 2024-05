BBVA va comunicar a Sabadell que no hi havia "espai" per millorar "en termes econòmics" l'oferta de fusió

MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -

BBVA ha fet públic aquest dimecres en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una carta que va enviar el passat 5 de maig el seu president, Carlos Torres, al seu homòleg del Banc Sabadell, Josep Oliu, informant-li que no hi havia "espai" per millorar "en termes econòmics" l'oferta de fusió.

"T'escric en seguiment del correu que t'enviava dimarts passat en el qual t'adjuntava la nostra proposta amb els termes per una fusió. Entenc que l'esteu avaluant exhaustivament per donar-nos resposta, i en aquest sentit considero que és molt important que el teu consell d'administració conegui que BBVA no té cap espai per millorar els seus termes econòmics", deia el text enviat per Torres.

BBVA ha fet públic el contingut íntegre de la carta enviada a Oliu, insistint que en la seva proposta s'havia "esgotat tot l'espai" que hi havia disponible i que no podia oferir una prima major, recordant que la seva capitalització borsària ja s'havia vist minvada en 6.000 milions d'euros.

"En la nostra proposta ja hem esgotat tot l'espai que teníem, en haver mantingut una prima del 30% malgrat la gran pujada relativa de la vostra acció des de mitjan abril fins al dia 29. Addicionalment, des del dimarts passat el mercat també ha deixat clar que no hi ha més possibilitat de pujada, doncs la capitalització borsària de BBVA ha descendit en el període en més de 6.000 milions d'euros. Aquesta situació impedeix absolutament que puguem pagar més prima que la que ja oferim, perquè si ho fèiem és previsible que de nou caigués el nostre valor (fins i tot en una quantitat superior a l'increment en prima que féssim)", subratllava Torres a Oliu.