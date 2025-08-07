BBVA revisa les sinergies en l'OPA al Sabadell mentre duri la condició del Govern espanyol

El banc admet riscos, entre ells que, sense fusió, podrien no materialitzar-se "gran part dels beneficis esperats"
BBVA està duent a terme un procés de revisió de les possibles sinergies de costos que podria assolir en els anys que duri la condició imposada pel Govern espanyol per aprovar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el Sabadell, segons ha admès en un document remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
"BBVA està revisant les sinergies de costos operatius i de finançament que es podrien materialitzar durant els primers tres anys (o eventualment, cinc primers anys) com a conseqüència de la presa de control del Banc Sabadell i aquelles que es podrien materialitzar una vegada que la condició del Consell de Ministres deixi d'estar en vigor i es pugui dur a terme la fusió", recull el banc en un suplement al seu document de registre universal.
Mitjançant aquest suplement, el banc actualitza els factors de risc als quals s'enfronta amb caràcter general, així com les seves previsions tant de negoci com a macroeconòmiques als mercats en els quals opera.
En el cas que l'oferta finalment es produeixi, el banc ha admès que "no pot assegurar" que s'aconsegueixin "alguns o tots" els beneficis esperats amb l'operació, inclosos la reducció de costos i les sinergies de finançament.
Quan va anunciar l'OPA, BBVA preveia 850 milions d'euros en sinergies de costos: 450 milions per tecnologia i administració, 300 milions per estalvi de personal i 100 milions per finançament.
Al juny, el Consell de Ministres va decidir autoritzar l'OPA a condició que tots dos bancs mantingui una gestió i un balanç independents durant un període de tres anys, extensible per dos més (fins a un total de cinc). En el document, BBVA defensa que la presa de control de Banc Sabadell i la seva integració al BBVA "crea valor pels accionistes d'ambdues entitats", malgrat que la condició del Consell de Ministres endarreriria la implementació de les sinergies derivades de la fusió.
En tot cas, el BBVA ha subratllat la seva intenció d'intentar fusionar Sabadell quan la condició imposada pel Govern espanyol expiri, passats aquests tres o cinc anys. El banc alerta que, en tot cas, la fusió ha de ser autoritzada per la persona que sigui ministre o ministra d'Economia en aquest moment. De no aconseguir aquest vistiplau "és possible que resultés més difícil integrar les operacions del BBVA i el Banc Sabadell, podent derivar en un procés d'integració complex amb un major consum de temps i recursos de l'inicialment previst".
Respecte a aquest punt, BBVA ha admès que, en cas que la fusió no es completés "per qualsevol motiu", podria donar lloc a la impossibilitat de materialitzar "gran part" dels beneficis esperats de l'oferta, inclosos els estalvis de costos i altres eficiències operatives.
En els darrers mesos, el president de BBVA, Carlos Torres, ha vingut defensant que el banc aconseguiria assolir la majoria de les sinergies fins i tot encara que no es produís la fusió.
Així ho va fer durant la junta general d'accionistes del març passat. "L'operació continua sent atractiva en l'escenari de no fusió. La major part de la sinergia s'assoliria, ja que la majoria prové de tecnologia, sistemes i altres despeses administratives generals", va afirmar Torres llavors.