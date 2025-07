BBVA renova la seva col·laboració amb la BNEW i impulsa la vertical d'Indústria Digital

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El director regional de BBVA a Catalunya, Francisco Pla, i la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, han renovat la col·laboració del banc amb la Barcelona New Economy Week (BNEW) i l'impuls de la vertical d'Indústria Digital.

En un comunicat aquest dimecres, el CZFB ha explicat que la trobada se celebrarà del 29 de setembre al 2 d'octubre del 2025, amb les verticals d'Aviation, Digital Industry, Health, Talent, Sustainability, Mobility i Experience.

La vertical d'Indústria Digital comptarà amb un programa de continguts que aprofundirà en aspectes com: el paper estratègic de la intel·ligència artificial en la indústria digital, estratègies avançades en ciberseguretat o el futur de l'automatització industrial.

Pla ha explicat que el banc vol ser "un soci estratègic per a les empreses catalanes, posant a la seva disposició les capacitats tecnològiques" que té.

Sorigué ha assenyalat que comptar amb socis com BBVA els "permet dur a terme iniciatives de gran valor com és la BNEW", que ha definit com un punt de trobada i de coneixement.