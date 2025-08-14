BBVA recorre davant del Suprem la condició del Govern per aprovar l'OPA a Banc Sabadell

MADRID 14 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha recorregut davant del Tribunal Suprem la condició que va imposar el Govern central per aprovar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell, que es va produir el passat mes de juny i que obliga a mantenir tots dos bancs separats per un període de tres anys, extensible a cinc.
En concret, el banc va presentar aquest recurs el passat 15 de juliol, tres setmanes després que el Govern central anunciés la condició de l'operació, segons ha avançat 'El Español' i han confirmat fonts de l'entitat a Europa Press.