BBVA proposa una fusió per absorció de Banc Sabadell amb un bescanvi d'1 acció nova per cada 4,83

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El BBVA proposa una fusió per absorció de Banc Sabadell amb un bescanvi d'1 acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, assumint que no es realitzarien repartiments de dividends, reserves o cap altra distribució per part de cap de les societats als seus respectius accionistes.

BBVA ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la carta enviada al consell d'administració del Sabadell en la qual recull la proposta de la potencial operació de fusió entre totes dues entitats.

A la missiva es detalla que BBVA atendria el bescanvi de les accions de Banc Sabadell mitjançant emissió de noves accions ordinàries, la subscripció de les quals estarà reservada als titulars d'accions de Banc Sabadell i sobre les quals se sol·licitaria l'admissió a cotització al Mercat Continu espanyol i en els restants comprats en els quals cotitzen les seves accions.

A més, es concreta que es proposaria la incorporació com a consellers no executius al Consell d'Administració de BBVA, en el temps de materialitzar-se la fusió, de tres membres de l'actual Consell d'Administració de Banc Sabadell, triats de comú acord entre totes dues parts.

Un d'aquests consellers seria proposat com un dels vicepresidents del Consell d'Administració de BBVA.

SEU A CATALUNYA I MARCA BBVA

L'entitat resultant de la fusió tindria una de les seus operatives del Grup a Catalunya, que s'establiria al centre corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat.

La denominació social i marca serien les de BBVA, si bé es podria mantenir la utilització de la marca Banc Sabadell, de manera conjunta amb la marca BBVA, en aquelles regions o negocis en què pugui tenir un interès comercial rellevant, segons es detalla a la carta.

La fusió quedaria subjecta a l'obtenció de les corresponents autoritzacions o declaracions de no oposició pertinents dels supervisors competents (en particular, l'autorització de la persona titular del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa) i de les autoritats de defensa de la competència amb jurisdicció (en particular, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).