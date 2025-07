BBVA preveu llançar la seva OPA a Banc Sabadell a principis de setembre

MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA té previst llançar finalment la seva Oferta Pública d'Adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell a principis de setembre, després de consensuar-ho amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), segons han informat fonts del mercat a Europa Press.

Tal com expliquen aquestes fonts, el mes d'agost es considera pràcticament inhàbil des del punt de vista dels mercats de valors i els inversors, per la qual cosa entre iniciar-ho a la fi de juliol o principis de setembre la diferència seria poca i no hauria de suposar un retard en la finalització del període d'acceptació, que BBVA preveu estendre un mínim de 30 dies i un màxim de 70 dies.

A més, afirmen que ha estat una decisió consensuada amb la CNMV, que és l'encarregada d'aprovar el fullet d'emissió de l'OPA al Sabadell. Una vegada ho aprovi, BBVA tindrà un termini de cinc dies per obrir el període d'acceptació.

Preguntades sobre aquest tema, fonts oficials de BBVA han traslladat a Europa Press que estimen que el període d'acceptació s'obri a principis de setembre per poder incorporar en el fullet els resultats semestrals d'ambdues entitats --Sabadell donarà a conèixer els seus comptes el dijous 24 de juliol, junt amb el seu pla estratègic, i BBVA, el 31 de juliol-- i el resultat de les juntes de Banc Sabadell, que se celebraran el 6 d'agost per aprovar la venda de la seva filial britànica, TSB, i el repartiment d'un dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros.

D'aquesta forma, els accionistes de Sabadell comptaran amb la informació "el més completa possible". "Aquest escenari té com a avantatge que s'evitarà que el període d'acceptació estigui obert a l'agost, un mes en el qual, a causa de les vacances, és més difícil per als accionistes exercir el seu dret a realitzar el bescanvi", agrega BBVA.