El BBVA obté 'llum verda' dels EUA, França i Portugal per llançar l'OPA sobre el Sabadell

MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El BBVA ha obtingut l'autorització dels EUA, França i Portugal per poder llançar l'OPA de caràcter hostil sobre Banc Sabadell, segons han confirmat fonts del banc a Europa Press.

En concret, ha obtingut l'autorització de la Junta de Governadors de la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units i de les autoritats de competència de França i Portugal. En els dos últims casos, l'operació s'ha aprovat en fase u.

D'aquesta manera, segons ha avançat 'Expansión', el BBVA ha aconseguit sumar més autoritzacions per part dels reguladors i supervisors internacionals per a l'OPA sobre el Sabadell.

Es tracta d'algunes de les autoritzacions que el BBVA havia anunciat que sol·licitaria per fer l'operació, si bé l'eficàcia de l'OPA no estava condicionada a rebre el vistiplau o no d'aquestes autoritats.

Més enllà d'aquestes tres, el BBVA també ha sol·licitat l'autorització a supervisors de la competència de Mèxic, el Marroc i el Regne Unit. També s'ha notificat a supervisors financers de Mèxic, les Bahames, Cuba i el Marroc.

No obstant això, les autoritzacions rellevants per a l'OPA són les del Banc Central Europeu (BCE), la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i l'Autoritat de Regulació Prudencial (PRA, per les seves sigles en anglès), el supervisor bancari britànic.