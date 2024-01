BBVA obté un benefici rècord de 8.000 milions d'euros al 2023, un 22% més

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

BBVA va obtenir un benefici net atribuït rècord de 8.019 milions d'euros entre gener i desembre del 2023, un 22% més davant l'exercici anterior, excloent de la comparativa l'impacte net de la compra d'oficines a Merlin a Espanya el 2022, segons ha informat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En euros constants, el creixement és del 35%.

El banc informa d'un creixement del crèdit en totes les àrees de negoci --a excepció d'Espanya, on es va reduir lleugerament-- i una millora en el diferencial de la clientela, la qual cosa va impulsar el marge d'interessos un 29%, fins als 23.089 milions d'euros. Destaca la bona evolució d'Espanya, Mèxic i Amèrica del Sud.

En quant a les comissions, van assolir els 6.288 milions d'euros, un 21% més que l'any anterior. Sobresurt l'aportació de Turquia i Mèxic en aquesta línia.

En conjunt, el marge d'interessos i les comissions, que representen els ingressos recurrents del negoci bancari, van registrar un alça interanual del 27%, fins als 29.377 milions d'euros.

D'aquesta forma, el resultat d'operacions financeres (ROF) va créixer un 32% pel que fa al 2022, fins als 2.183 milions d'euros, mentre que la línia d'altres ingressos i càrregues d'explotació, 2.018 milions.

Així, el marge brut va registrar un alça interanual del 30% fins a assolir els 29.542 milions d'euros.

A més, BBVA ha informat del pagament d'un dividend de 0,39 euros bruts per acció a l'abril com a dividend complementari de l'exercici de 2023, així com l'engegada d'una nova recompra d'accions per valor de 781 milions d'euros.