BBVA millora la seva OPA sobre Banc Sabadell un 10% en oferir ara una contraprestació plenament en accions

El consell d'administració de BBVA ha decidit millorar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell un 10% modificant la seva contraprestació perquè passi a ser plenament en accions.

D'aquest manera, els accionistes que tinguessin plusvàlues no tributarien a Espanya si l'acceptació supera el 50% dels drets de vot del Banc Sabadell, atès que l'operació seria fiscalment neutra en aquest cas, ha explicat l'entitat.

Segons ha informat aquest dilluns BBVA a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el consell d'administració ha acordat renunciar tant a la possibilitat de fer noves millores de la contraprestació de l'oferta com a la d'ampliar el període d'acceptació.

La nova oferta, consistent en un acció nova de BBVA per cada 4,8376 accions de Banc Sabadell, suposa un increment del 10% i resulta "excepcionalment atractiva" per als accionistes de Banc Sabadell, segons BBVA.

L'entitat ha explicat que la nova oferta suposa valorar l'acció de Banc Sabadell a 3,39 euros per acció, "en nivells màxims en més d'una dècada".

L'anterior oferta combinava títols i efectiu i ara es transforma en un bescanvi íntegrament en accions ordinàries de nova emissió de BBVA, a raó d'una acció de l'entitat presidida per Carlos Torres per cada 4,8376 accions de la firma catalana.

Fins a aquest moment, la contraprestació oferta era d'una acció ordinària de BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions ordinàries de Banc Sabadell.

