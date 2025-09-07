El BBVA llançarà demà la seva opa sobre el Banc Sabadell després de més d'un any i mig des que es va anunciar

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El BBVA té previst obrir aquest dilluns el període d'acceptació de la seva opa de caràcter hostil sobre el Banc Sabadell després de més d'un any i mig des que va anunciar la seva intenció d'adquirir el banc i de llançar una oferta als accionistes.
L'intercanvi previst, després d'haver-se modificat fins a tres copa per adaptar-se als repartiments de dividends de les dues entitats bancàries, serà d'una acció de nova emissió del BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 euros per 5,5483 accions del Banc Sabadell.
El període d'acceptació tindrà una durada de 30 dies naturals i la data prevista per a la seva finalització serà el 7 d'octubre. Enmig d'aquest termini, el 18 de setembre, el consell del Banc Sabadell haurà d'emetre un informe sobre la seva postura de l'opa. S'intueix quina pot ser la resposta, d'acord amb el manifestat divendres pel seu president, Josep Oliu, en assenyalar que l'oferta li sembla "pitjor" que la que ja va rebutjar el consell el maig del 2024.
Una vegada finalitzada l'operació, el 14 d'octubre se'n publicaran els resultats i entre el 17 i el 20 d'octubre es procedirà a la liquidació de l'oferta.
L'opa es llança pel 100% del capital social del Sabadell i té una condició d'acceptació mínima del 50,01%, excloses les accions de l'autocartera de l'entitat vallesana, encara que, si bé el banc no té intenció, el fullet de l'opa inclou la possibilitat de rebaixar el llindar al 30%.
En cas que l'opa tingui un 100% d'acceptació, i seguint l'equació de bescanvi actual, els accionistes del Sabadell aconseguirien el 13,6% de participació en el capital del BBVA, mentre que els actuals titulars del BBVA posseirien aproximadament una participació del 86,4%.
PROCÉS D'AUTORITZACIONS
Aquest dilluns finalment el BBVA podrà llançar la seva oferta als accionistes del Sabadell, després que el consell d'administració del banc català rebutgés l'oferta de fusió amistosa a principis del maig del 2024 i de més d'un any i mig de recaptar autoritzacions.
L'última va arribar aquest passat divendres: la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) donava el vistiplau a l'opa i considerava "suficient" la informació continguda en el fullet després de les últimes modificacions fetes pel BBVA en les últimes setmanes.
El banc ha hagut d'adaptar la seva oferta als compromisos adquirits amb la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) per garantir el servei a pimes i la xarxa d'oficines, així com al bloqueig de la fusió durant almenys tres anys --prorrogables uns altres dos-- que va acordar el Consell de Ministres per autoritzar l'opa.
En el fullet recentment publicat el BBVA ja inclòs els seus nous nombres: 900 milions d'euros de sinergies, la qual cosa suposa augmentar en 50 milions els estalvis que esperava el maig del 2024, quan va anunciar l'opa, però retardar a quatre, en lloc de tres, els anys per aconseguir tots aquests estalvis.
En canvi, en línies generals, els costos de reestructuració s'han mantingut estables en els 1.450 milions d'euros.