BBVA llança una OPA hostil sobre el 100% de Banc Sabadell

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de BBVA ha decidit formular una oferta pública d'adquisició (OPA) hostil sobre el 100% de les accions de Banc Sabadell després del rebuig d'aquesta entitat a una proposta de caràcter amistós, en la qual ofereix una contraprestació d'una acció nova per cada 4,83 del Sabadell, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El preu equivalent de la contraprestació en efectiu és de 2,12 euros per acció de l'entitat d'origen català.

El consell de BBVA va acordar igualment la convocatòria de la seva junta general d'accionistes per decidir sobre l'emissió de les noves accions en la quantia necessària per atendre íntegrament el bescanvi.

L'adquisició per part de BBVA del control del Sabadell està subjecta al deure de notificació prèvia al Banc d'Espanya i a l'obtenció de la no oposició per part del Banc Central Europeu.