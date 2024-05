BBVA lamenta que Sabadell hagi rebutjat la seva "atractiva" oferta per fusionar-se

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

BBVA ha lamentat que Banc Sabadell hagi rebutjat l'oferta per fusionar ambdues entitats i que, per contra, prefereixi seguir en solitari, segons han traslladat fonts de BBVA a Europa Press.

"Lamentem que el consell de Banc Sabadell hagi rebutjat una oferta tan atractiva", han assenyalat en concret les mateixes fonts, després de conèixer que Sabadell ha preferit seguir com a entitat independent, ja que considera que així generarà més valor.

"El consell confia plenament en l'estratègia de creixement de Banc Sabadell i en els seus objectius financers i és de l'opinió que la seva estratègia com a entitat independent generarà un major valor per als seus accionistes", ha destacat Sabadell, de qui el seu consell d'administració s'ha reunit aquest dilluns per avaluar la proposta de BBVA, la qual ha titllat de "no sol·licitada, indicativa i condicionada".

Sabadell ha continuat, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que l'oferta de BBVA "infravalora significativament" el projecte de Sabadell i les seves perspectives de creixement com a entitat independent. Ha afirmat, a més, que la caiguda "significativa" i la volatilitat en el preu de l'acció de BBVA en els últims dies genera una "incertesa addicional" sobre el valor de la proposta.

Després d'analitzar "detalladament" la proposta, la reunió del consell, a la qual han acudit també representants de Goldman Sachs i Morgan Stanley com a assessors financers i Uría Menéndez Advocats com a assessor jurídic, ha conclòs que l'oferta de BBVA "no satisfà" l'interès de Sabadell i dels seus accionistes i, per tant, l'ha rebutjat.

No és la primera vegada que tots dos bancs tenen aquesta operació sobre la taula. Ja al 2020, BBVA i Sabadell van estudiar una fusió, encara que finalment la van acabar desestimant perquè no van aconseguir un acord sobre l'equació de bescanvi de les accions.

OFERTA DE BBVA

La setmana passada, BBVA anunciava una proposta per fusionar-se amb Sabadell en la qual oferia un bescanvi d'una acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Sabadell, amb una cosina del 30% sobre el valor al que cotitzava Sabadell el dilluns 29 d'abril.

Aquesta proposta suposava valorar a Sabadell en uns 11.000 milions d'euros, seguint el preu al que ha tancat avui BBVA de 9,84 euros per títol. Al seu torn, implica elevar a 2,2 euros el valor de l'acció a Sabadell --actualment cotitza en els 1,89 euros per títol--, tenint en compte la cosina del 30%.

Seguint aquest bescanvi, BBVA estava disposat a realitzar una emissió d'accions d'1.126 milions d'euros, que representen un 20% de la seva capitalització borsària.

L'oferta realitzada per BBVA proposava la incorporació de tres membres de Sabadell com a consellers no executius en el consell d'administració de BBVA. A més, un d'ells seria proposat com a vicepresident.

Així mateix, el banc estimava uns estalvis de costos de 850 milions d'euros i unes despeses de reestructuració d'al voltant d'1.450 milions d'euros, la qual cosa suposava un impacte de 30 punts bàsics sobre la ràtio CET1.