BBVA insisteix que l'opa al Sabadell és una "bona operació" però no garanteix que l'executi

El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha defensat que l'operació que ha plantejat la seva entitat sobre el Sabadell és un "bon acord", però no ha garantit que finalment llanci l'opa.

En una roda de premsa per presentar els resultats del primer semestre, Genç ha recordat que la previsió és llançar el fullet i l'opa a principis de setembre, però preguntat sobre si garanteix que finalment ho farà, ha afirmat que "no hi ha garanties de res".

El conseller delegat ha reiterat la posició de la seva entitat respecte a l'opa: que l'operació és "bona" i que l'objectiu és guanyar escala per competir amb grans entitats; que "l'oferta és l'oferta", incloent el preu i el llindar d'acceptació, i que el preu actual del Sabadell a borsa està suportat per la pròpia opa de BBVA.

Ha comentat que abaixar el llindar d'acceptació de l'opa del 50% al 30% és una "opció", però que l'objectiu és controlar el Sabadell i, per tant, no es contempla actualment.