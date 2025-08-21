BBVA incrementa un 50,9% el finançament a franquícies a Catalunya en el primer semestre

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha registrat un creixement del 50,9% en el finançament destinat al conjunt del col·lectiu de franquícies a Catalunya durant el primer semestre en comparació del mateix període de l'any anterior.
Segons ha informat aquest dijous en un comunicat, el creixement en el conjunt d'Espanya va ser del 33%, una evolució que ha estat acompanyada d'un augment del 11% en els saldos d'inversió associats a aquest model de negoci.
La responsable de Negocis Especialitzats Pimes, María Eugenia López, ha defensat que "moltes franquícies catalanes troben a BBVA un acompanyament real, amb solucions concretes i una interlocució propera".
"El nostre paper és estar aquí quan es planteja una obertura, una reforma o un pla d'expansió. I això requereix habilitat, coneixement i compromís", ha afegit.
La proposta del banc per a aquests negocis combina assessorament especialitzat i proximitat comercial amb eines digitals que agiliten els processos.