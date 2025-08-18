BBVA eleva un 24,7% el nou finançament a pimes i empreses a Catalunya durant el primer semestre

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha concedit més d'11.311 milions d'euros en nou finançament a pimes, autònoms i empreses durant el primer semestre de 2025 a Catalunya, la qual cosa suposa un increment de 24,7% respecte al mateix període de l'any anterior.
A Espanya, el creixement durant el primer semestre va ser d'un 17%, superant els 49.000 milions d'euros de nou finançament, informa l'entitat bancària en un comunicat aquest dilluns.
"Treballem per ser el motor que impulsa les pimes i autònoms a Catalunya, recolzant-los amb recursos, eines i una relació propera que els permeti afrontar els seus reptes amb confiança", ha destacat el director de pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano.
A més del crèdit, BBVA està enfortint la seva proposta no financera després de llançar un servei integral per a la constitució d'empreses a Espanya sense cost addicional per a l'emprenedor, que permet crear una societat legalment constituïda en pocs dies i sense haver d'ocupar-se de tràmits administratius.
La signatura de l'escriptura notarial es pot realitzar de forma digital i, una vegada formalitzada, aquesta s'envia automàticament a l'oficina de BBVA, agilitzant així els temps d'alta.