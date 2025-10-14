El BBVA detalla la xifra d'accions del Sabadell que han d'acudir a l'opa per complir la condició d'acceptació mínima

Han de ser almenys 2.498 milions d'accions
El BBVA ha informat aquest dimarts del número mínim d'accions del Sabadell que ha d'acudir a l'opa perquè es compleixi la condició d'acceptació mínima, en atenció a un requeriment de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En una comunicació al supervisor, el BBVA recorda que l'eficàcia de l'opa està subjecta al compliment de la condició que sigui acceptada per un nombre d'accions que permetin al BBVA adquirir, almenys, més de la meitat dels drets de vot de les accions del Banc Sabadell al final del període d'acceptació, excloent l'autocartera que el Sabadell tingui en aquell moment.
Sobre el termini d'acceptació divendres passat, 10 d'octubre, el Sabadell ha informat a la CNMV, i aquest organisme al BBVA, que en aquell moment era titular, directament i indirectament, de 26,2 milions d'accions pròpies, representatives del 0,52% del seu capital social. Per tant, el nombre d'accions del Sabadell excloent l'autocartera era de 4.997 milions d'accions (4,99 milions de drets de vot).
Tenint en compte això, el BBVA ha informat que el número mínim d'accions del Banc Sabadell que ha d'haver acudit a l'opa perquè es compleixi la condició d'acceptació mínima és de 2.498 milions d'accions (2,49 milions de drets de vot).
En total, incloent l'autocartera, el capital del Sabadell es compon de 5.023 milions d'accions.