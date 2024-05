BBVA es deixa un 1,42% i Banc Sabadell un 0,8% en la setmana de l'OPA hostil

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

BBVA ha conclòs la setmana amb una caiguda de l'1,42% a Borsa, fins als 9,71 euros, la qual cosa l'ha situat com el valor amb tercer pitjor acompliment en l'Ibex 35 en el còmput dels últims cinc dies, després d'haver decidit llançar una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) hostil sobre Banc Sabadell.

El banc d'origen català, per la seva banda, ha estat el quart valor amb pitjor acompliment del selectiu de les borses i mercats espanyols, amb una reculada del 0,8%, fins a situar-se en 1,87 euros, després que anit l'entitat acusés a BBVA davant de la CNMV de vulnerar la llei d'Opes en haver proporcionat dades "incompletes" sobre l'operació que poden afectar al mercat i li hagi exigit que reveli qui són els accionistes rellevants interessats a acudir a l'OPA.

Entrant al detall de la jornada d'aquest divendres, el BBVA s'ha anotat un rebot de l'1,15% després que ahir es desplomés més d'un 6%, mentre que el Sabadell ha registrat un alça del 0,73% després d'haver collit ahir un salt positiu del 3,46%.

El consell d'administració de BBVA va decidir el dijous formular una OPA hostil per Banc Sabadell, després que aquesta entitat rebutgés el dilluns una proposta de caràcter amistós i pràcticament idèntica a la qual ahir es va donar a conèixer.

BBVA ofereix als accionistes de Sabadell un bescanvi d'un títol nou per cada 4,83 de Sabadell, la mateixa oferta que havia proposat la setmana passada al consell d'administració de l'entitat catalana, per la qual cosa es manté la cosina del 30% sobre el preu de tancament d'ambdues entitats del passat 29 d'abril; del 42% sobre les cotitzacions mitjanes ponderades de l'últim mes; i del 50% sobre les cotitzacions mitjanes ponderades dels últims tres mesos.

A més, els accionistes de Banc Sabadell tindrien un 16% de participació en l'entitat resultant.

El president de BBVA, Carlos Torres, ha assenyalat que ja hi hagut inversors de Banc Sabadell, "alguns rellevants", que han contactat amb la seva entitat per fer-los arribar el seu interès per l'operació de fusió que ha plantejat. Aquestes declaracions han provocat friccions amb el Sabadell.

"Hi ha hagut inversors de Banc Sabadell, alguns rellevants, que sí que han contactat amb nosaltres per fer-nos arribar el seu interès per que es materialitzés una oferta com la que hem presentat. Tenien interès a acceptar els termes en què l'hem presentat", ha respost davant dels mitjans de comunicació a preguntes dels periodistes.

Davant d'aquesta operació, el ministre d'Economia, Carlos Cos, va assegurar que el "Govern té l'última paraula per autoritzar" la fusió, i ha indicat que l'Executiu rebutja l'operació pels "efectes lesius potencials" que pot tenir sobre el la estabilitat financera, els clients i l'economia.

Per la seva banda, la vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va afirmar que l'Executiu disposa d'un mecanisme legal per parar l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de caràcter hostil llançada per BBVA sobre el 100% de Banc Sabadell i "ho va a aplicar".

Díaz ha explicat que la Llei d'Ordenació i Supervisió Bancària, en la seva disposició addicional decimosegunda, "disposa justament que és el Govern d'Espanya el que ha d'autoritzar tot aquest tipus d'operacions".