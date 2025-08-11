BBVA decideix seguir endavant amb l'OPA sobre Banc Sabadell

MADRID 11 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha decidit seguir endavant amb la seva oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell malgrat la condició imposada pel Govern central de mantenir tots dos bancs com a independents per un període de tres a cinc anys, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
Després que Banc Sabadell decidís vendre TSB a Banc Santander i abonar un 'macrodividend' de 2.500 milions d'euros, una operació ratificada per la junta general d'accionistes, el banc tenia l'opció de retirar l'oferta, malgrat que finalment no ha fet.
"Una vegada analitzats els acords adoptats i considerant la informació disponible, BBVA ha decidit no desistir de l'oferta per aquesta causa i, per tant, la mateixa es manté vigent conforme al previst en la normativa aplicable", ha assenyalat al comunicat remès a la CNMV.
"BBVA ha decidit seguir endavant i actualitzarà i publicarà tota la informació rellevant una vegada obtingui, previsiblement a principis de setembre, l'aprovació del fullet per part de la CNMV", han indicat a Europa Press en fonts de BBVA.
Amb això, el proper pas en aquesta OPA, que porta sobre la taula 15 mesos, és que es publiqui el fullet de l'operació, cosa que es produirà a principis de setembre. Cinc dies després que es faci públic, s'obrirà el període d'acceptació.
Aquest període pot durar entre 15 i 70 dies, segons la normativa espanyola aplicable. No obstant això, com també intervé la legislació nord-americana, el període mínim seria de 30 dies. Sigui el que sigui el període que decideix aplicar BBVA, posteriorment podria ampliar-ho fins a arribar a aquest màxim de 70 dies.
Al principi, es va considerar una data temptativa per aprovar el fullet de finals de juliol, encara que es va acabar emplaçant a principis de setembre per poder incorporar al fullet els resultats semestrals d'ambdues entitats i el resultat de les juntes de Banc Sabadell.
En la roda de premsa que va celebrar BBVA després de publicar els seus comptes semestrals, el conseller delegat del banc, Onur Genç, va subratllar que el focus del banc estava en la creació de valor. "El nostre focus és la creació de valor. Invertim capital només si té sentit des d'aquesta òptica de creació de valor", va assegurar.
Per la seva banda, durant la seva intervenció en les juntes generals celebrades el passat 6 d'agost, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, va reclamar que el fullet de l'OPA ha de dir si els accionistes de Banc Sabadell percebran el 25% del valor del banc en dividends i recompres, i si el percentatge aconseguirà el 40% fins a 2027.
"Amb això tindríem un grandíssim avenç, perquè de moment aquesta informació no existeix i, per tant, no és comparable", va afirmar.
Precisament quan es publiqui el fullet de l'oferta es coneixeran els nous càlculs de BBVA pel que fa a les sinergies de costos. La setmana passada, el banc va explicar en un suplement al seu document de registre universal que està duent a terme un procés de revisió de les possibles sinergies de costos que podria aconseguir en els anys que duri la condició imposada pel Govern.
Entre els riscos descrits figura la possibilitat que, en cas que la fusió no es completés "per qualsevol motiu", podria donar lloc a la impossibilitat de materialitzar "gran part" dels beneficis esperats de l'oferta, inclosos els estalvis de costos i altres eficiències operatives.
En els últims mesos, el president de BBVA, Carlos Torres, ha defensat que el banc aconseguiria la majoria de les sinergies fins i tot encara que no es produís la fusió.
Paral·lelament, des de Banc Sabadell s'ha defensat que la imposició de mantenir dos bancs independents durant aquest període de tres a cinc any reduiria a zero les sinergies.