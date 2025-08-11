BBVA decideix seguir endavant amb l'OPA sobre Banc Sabadell

MADRID 11 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha decidit seguir endavant amb la seva oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell malgrat la condició imposada pel Govern central, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
Després que Banc Sabadell decidís vendre TSB a Banco Santander, operació ratificada per la junta general d'accionistes, el banc tenia l'opció de retirar l'oferta, malgrat que finalment no ha fet.
"Una vegada analitzats els acords adoptats i considerant la informació disponible, BBVA ha decidit no desistir de l'oferta per aquesta causa i, per tant, la mateixa es manté vigent conforme al previst en la normativa aplicable", ha assenyalat.