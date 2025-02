BBVA convoca la seva junta per a març i proposarà renovar a Torres com a president i a Genç com CEO

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de BBVA ha acordat convocar la seva junta general ordinària d'accionistes en primera convocatòria per al proper 20 de març, data en la qual es proposarà la reelecció de Carlos Torres com a president i d'Onur Genç com a conseller delegat de l'entitat.

A més, l'entitat portarà a la seva junta la reelecció de la danesa Connie Hedegaard com a consellera independent, tres anys després del seu nomenament.

Un altre dels punts de l'ordre del dia serà l'aprovació de la reducció del capital social del banc, fins a en un import màxim corresponent al 10% del mateix en la data de l'acord, mitjançant l'amortització d'accions pròpies que hagin estat adquirides amb el propòsit de ser amortitzades.

Així mateix, el banc proposarà als accionistes l'aprovació d'un nivell màxim de remuneració variable de fins al 200% del component fix de la remuneració total per a un determinat col·lectiu d'empleats "les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de l'entitat".

La junta també aprovarà, previsiblement, els comptes anuals de BBVA corresponents a l'exercici de 2024, quan la companyia va registrar un benefici net "històric" de 10.054 milions d'euros, un 25,4% més que l'any 2023.

En la mateixa línia, es votarà la reelecció dels auditors de comptes i l'informe anual sobre remuneració dels consellers de l'entitat.