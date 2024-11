BBVA continuarà col·laborant "estretament" amb la CNMC en l'anàlisi en fase 2 de l'OPA sobre Sabadell

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA continuarà col·laborant "estretament" amb la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) després de conèixer-se que l'organisme ha portat a fase dues l'anàlisi sobre la concentració que suposarien l'OPA i fusió que l'entitat vol llançar sobre Sabadell.

"BBVA continuarà col·laborant estretament amb la CNMC per culminar al més aviat possible l'acord de compromisos i l'aprovació de l'expedient", han traslladat fonts del banc a Europa Press.

Tal com l'entitat ha recordat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'aprovació per la CNMC de l'operació (que es compon de l'OPA sobre el 100% de Sabadell i una posterior fusió) és una de les condicions a les quals està subjecta l'eficàcia de l'OPA.

A més, l'operació està condicionada a l'aprovació de l'Autoritat de Regulació Prudencial de Regne Unit, l'ampliació de capital per la junta d'accionistes --requisits que va obtenir al setembre i juliol, respectivament-- i a aconseguir un nivell d'acceptació del 50,01% dels accionistes de Sabadell una vegada es llanci l'OPA.

RISCOS

BBVA ja ha recollit possibles riscos en un fullet de l'OPA que ha remès a la Comissió de Borsa i Valors d'EUA (SEC, per les seves sigles en anglès), on els seus títols cotitzen a través d'ADRs, uns certificats que permeten als valors estrangers cotitzar en la borsa nord-americana.

A la fi de juliol, el banc va reconèixer el risc d'haver de parar l'OPA en cas de rebre un 'no' per part de la CNMC abans que finalitzés el període d'acceptació l'oferta, mentre que a l'octubre va detallar què passaria en cas que es tanqués el període d'acceptació de l'oferta sense tenir l'autorització de Competència.

En primer lloc, explica que en aquesta situació no podrà exercir els drets polítics associats a les accions de Sabadell, encara que siguin de la seva propietat, fins a conèixer la postura de Competència.

En segon lloc, detalla que, en cas que la CNMC prohibeixi la fusió, BBVA haurà de vendre tota o part de la seva participació a Sabadell en els termes que estipuli la pròpia autoritat de competència.

A més, seria el propi organisme el que dictés el percentatge d'accions sobre el qual BBVA no podria exercir els seus drets o hagués de vendre.

L'altra possibilitat és que la CNMC aprovi la concentració dels dos bancs, però subjecte al compliment de condicions, davant del que BBVA estaria obligat a complir-les o a vendre una part o tota la participació al banc.

TERMINIS

D'haver-se aprovat ara per part de la CNMC, l'OPA hauria seguit el calendari marcat per BBVA, on s'estimava un temps d'entre sis i vuit mesos per aconseguir totes les autoritzacions per llançar l'OPA i tancar la fusió a mitjan 2025.

No obstant això, amb el pas a segona fase, l'operació pot allargar-se.

De fet, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cos, va assenyalar a mitjan octubre que arribar a fase 2 el calendari "es pot estendre diversos mesos més, fins a ben entrat el primer trimestre de 2025".

A més, podria generar un problema en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), encarregat d'analitzar i aprovar el fullet per als inversors de l'OPA.

El president del supervisor, Rodrigo Buenaventura, ha comentat en diverses ocasions que els inversors tenen dos drets quan es tracta d'una OPA: que es llanci al més aviat possible o comptar amb la major part de la informació possible.

"Tenim un problema de temps enfront de la completitud de la informació. Hem d'avaluar quins són aquests dos objectius, quin pesa més a cada moment i monitorar el procés per decidir quan s'hauria de produir l'aprovació una vegada el projecte [o fullet] estigui complet", va afirmar a mitjan octubre en la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats.

D'altra banda, això també afectarà a l'evolució del bescanvi, ja que, com ja ha passat a principis d'octubre, BBVA haurà d'anar modificant el preu a pagar als accionistes de l'OPA en funció dels dividends que donin tant Sabadell com el propi BBVA.

Quan Sabadell decideixi repartir dividends, BBVA haurà d'ajustar el bescanvi en accions, mentre que si és el banc presidit per Carlos Torres el que remunera als seus accionistes, l'ajust s'aplicarà amb un augment del pagament en efectiu.